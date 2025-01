Capitão na base do Corinthians, filho de Fagner usa camisa do Cruzeiro na Toca da Raposa

Henrique Lemos, capitão do sub-15 do Corinthians e filho de Fagner, foi registrado usando uma camisa de treino do Cruzeiro nesta terça-feira. O garoto visitou o pai na Toca da Raposa e, segundo ele, foi convidado pelo lateral a fazer companhia na atividade do dia.

Henrique foi registrado no CT cruzeirense pela própria TV oficial do clube. O vídeo com as imagens do treino da equipe continua disponível no YouTube, mas sem o trecho que mostra o lateral com o filho.

Após a repercussão nas redes sociais, Henrique se manifestou no Instagram, deixando claro que apenas foi conhecer o "novo local de trabalho" do pai. "Vim visitar minha família em BH e ele me convidou para ir ao treino fazer companhia", escreveu o menino.

Henrique é tratado como uma das maiores promessas da base do Corinthians na atualidade e é capitão da equipe sub-15, que acabou de conquistar a Copa Votorantim. Volante, o jovem tem contrato de formação com o Corinthians até 2027, assinado assim que o garoto completou 14 anos de idade.

??? | Filho de Fagner e jogador da equipe sub-15 do Corinthians, Henrique Lemos, foi "flagrado" com a camisa do Cruzeiro no CT Toca da Raposa II, em vídeo publicado pela TV do clube mineiro nesta terça-feira (28). Neste momento, o vídeo segue no ar no YouTube do Cruzeiro, mas... pic.twitter.com/bP7y5EaTmo ? SCCP News (@_sccpnews) January 28, 2025

Assim que Fagner se transferiu por empréstimo ao Cruzeiro, falou-se muito sobre a chance de Henrique também deixar o Timão. A diretoria alvinegra, no entanto, sempre se manteve confiante de que o garoto seguiria com sua trajetória no Parque São Jorge.

"Henrique é atleta do clube. Fagner tem sua carreira consolidada, Henrique tem a sua iniciando, ele é fundamental e contamos muito com ele. Tivemos diversos contatos com ele, é um menino inteligente e tenho certeza que ele quer desvincular sua carreira com a de seu pai", comentou Alex Brasil, executivo das categorias de base do Corinthians, em entrevista coletiva no final de 2024.

O Corinthians também se sente protegido pelo quinto parágrafo do artigo 99 da Lei Geral do Esporte, que diz que para liberar o garoto, o clube teria direito a uma multa equivalente a 200 vezes os gastos que teve durante a formação de Henrique.

Henrique deu seus primeiros passos no futsal do Corinthians e migrou para o campo. O garoto fez parte da equipe que conquistou a Copa Umbro e foi semifinalista no Paulista sub-14 na última temporada.

Veja a manifestação de Henrique:

Depois de 20 dias longe do meu pai, por conta das competições que vínhamos jogando e viagens, fui conhecer o seu novo local de trabalho, para também ficarmos mais tempo juntos. Algo que sempre fiz com ele desde muito pequeno.

Vim visitar minha família em BH e ele me convidou para ir ao treino fazer companhia. Obrigado, Fagner.