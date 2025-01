Será? Promessa do UFC vaza suposta revanche entre Ilia Topuria e Alexander Volkanovski

Uma das grandes promessas do peso-médio (84 kg) na atualidade, Bo Nickal pode ter vazado, sem querer, uma informação confidencial sobre o futuro do Ultimate. No mais recente episódio do podcast 'Nickals and Dimes', no seu canal do 'Youtube', o wrestler americano afirmou que a realização de uma revanche entre Ilia Topuria e Alexander Volkanovski, pelo título dos penas (66 kg), já está acordada entre as partes.

Ainda segundo o lutador, Topuria e Volkanovski se enfrentariam no UFC 314, evento programado para acontecer no dia 12 de abril, em Miami (EUA). Nickal, por sinal, revelou que espera estar presente no mesmo card em que, supostamente, os astros do peso-pena duelarão mais uma vez pelo título da categoria.

"Eles acabaram de anunciar Ilia e Volk, abril, (UFC) 314, eu acho. Não, é oficial. Eu tenho certeza. Não sei se foi anunciado, de fato, mas eu sei que vai acontecer com certeza. Talvez eu lute nesse card. Esse é o card no qual estou tentando lutar", afirmou Bo Nickal.

Ilia Topuria vs Alexander Volkanovski

Ilia Topuria e Alexander Volkanovski se enfrentaram pela primeira vez em fevereiro do ano passado, no UFC 298. Na ocasião, o georgiano radicado na Espanha nocauteou o australiano, que até então era o campeão peso-pena da entidade, e conquistou o cinturão da divisão até 66 kg do Ultimate.