James Rodríguez faz o 1º gol pelo rival do Flamengo no Super Mundial; veja

Depois de malsucedidas passagens por São Paulo e Rayo Vallecano (ESP), James Rodríguez iniciou sua passagem pelo León, do México, com estilo e sendo decisivo para seu novo clube.

O que aconteceu

James marcou seu 1º gol pelo León neste sábado, atuando diante do Juárez, em jogo válido pela terceira rodada do Torneo Clausura do Campeonato Mexicano;

Após estrear na rodada anterior, em vitória sobre o Atlas, o colombiano foi decisivo marcando o gol da vitória por 1 a 0, em cobrança de pênalti aos 5 minutos do 2º tempo;

O colombiano atuou por 80 minutos em campo, e foi ovacionado pela torcida do León ao ser substituído aos 35 do 2º tempo pelo técnico Eduardo Berizzo;

James Rodríguez foi contratado a peso de ouro pelo León, que disputará o Super Mundial de Clubes da FIFA de 2025 no grupo D, ao lado de Chelsea (ING), Ésperance (TUN), e do Flamengo, que enfrentará o time mexicano no dia 24 de junho, em Orlando (EUA);

Assista o gol: