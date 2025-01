Italo lamenta ausências de Medina e Florence, mas vê 'gasolina na fogueira'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Italo Ferreira inicia a temporada da World Surf League (WSL) com a gana de quem "bateu na trave" no ano passado. E ele não terá dois dos principais rivais na batalha pelo topo do Circuito Mundial.

Algoz do brasileiro na final de 2024, o havaino John John Florence anunciou que está fora do circuito em 2025 e vai retornar no ano que vem. Gabriel Medina, com uma lesão no ombro esquerdo, é outro desfalque para a elite do surfe mundial, pelo menos nas primeiras etapas.

Claro que perdemos uma força no circuito, saindo o John e Gabriel, dois atletas que são completos. Mas independentemente disso, tem novos atletas que estão entrando no circuito que são bons, que podem jogar um pouquinho de gasolina nessa fogueira. Acho que vai ser muito legal. O circuito vem melhorando a cada temporada e isso vai motivando os atletas Italo Ferreira

O brasileiro admite que está com o vice do ano passado ainda "engasgado" e usa isso como motivação para alcançar o título.

Ano passado foi bem perto, foi definido no detalhe. O John John teve uma performance consistente ao longo do ano, mas não perdi para ele de maneira alguma. Tenho isso muito claro na cabeça, ele só saiu com o troféu, e é por isso que eu estou treinando e me dedicando cada vez mais Italo Ferreira

"Acho que a gente vem muito forte para essa temporada, principalmente eu, que cheguei muito perto no ano passado. Isso me motiva para que eu possa buscar o meu objetivo, que é ser campeão do mundo esse ano", completou.

Para 2025, a WSL anunciou algumas mudanças no calendário. O Finals, por exemplo, será disputado, pela primeira vez, no pico de Cloudbreak, em Fiji, substituindo Trestles, na Califórnia, Estados Unidos. A abertura da temporada será em Pipeline, no Havaí, entre os dias 27 de janeiro e 8 de fevereiro.

O circuito mudou algumas etapas e inverteu o calendário em alguns momentos. Então, acho que dá pra começar muito bem o ano, só dar um start em Pipe e os próximos eventos são ondas que já tive bons resultados, vai depender da minha performance. Tenho treinado bastante nos últimos três meses, e isso me deixa muito confiante. O que eu fiz antes de chegar aqui me preparou mental e fisicamente

Italo Ferreira, durante o WSL Finals 2024 Imagem: Tony Heff/World Surf League via Getty Images

O que mais ele falou?

Temporada de 2024. "Foi um ano de altos e baixos. Cheguei a quase me desclassificar e, depois, cheguei quase a vencer o título do mundo. Para você ver a diferença e o contraste. Mas, agora, a gente inverte o ano, troca os calendários. Eu já treinava bastante, agora, para que eu não deixe dúvidas em momento algum, então... Venho muito bem fisicamente e mentalmente também. Isso faz muita diferença nesse esporte que é individual e só depende de você. Então, creio que nos próximos meses teremos grandes desafios, mas estou preparado."

Escolha de Fiji para as finais de 2025. "É uma onda que te desafia, dependendo das condições, se tiver um dia grande. Realmente, tem muita ação. Creio que o Finals pode ser algo muito positivo se as ondas tiverem boas, isso faz com que o surfe entre em um outro nível. Nos últimos anos, tivemos o Finals na Califórnia, onde houve bastante entretenimento em alguns momentos, mas mudando para Fiji acho que desafia um pouco mais os atletas. Fiji é um lugar que sempre surfei muito bem, tenho alguns bons resultados. Creio que o meu momento não foi o do passado, pode ser que seja agora. Tenho me dedicado muito mais para a esquerda, onde eu tenho melhorado bastante. Até quando eu vou para a piscina de onda, surfo mais para a esquerda, porque para a direita eu aprendi a surfar e a minha vida inteira, e o circuito já te força a surfar mais para a direita. Então quando eu tenho esquerda, realmente eu tento aproveitar ao máximo."