Hugo lamenta derrota do Corinthians no clássico, mas garante cabeça erguida: "Não vai nos impactar"

O Corinthians foi derrotado por 3 a 1 pelo São Paulo no clássico deste domingo, no Morumbis, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O goleiro Hugo Souza lamentou os erros cometidos pelo Timão no Majestoso, mas pediu cabeça erguida apesar do fim da sequência de dez vitórias consecutivas da equipe.

"Faltou a gente impor nosso jogo. Faltou um pouco mais de refino técnico nos passes, um pouco mais de agressividade. A gente acabou sofrendo por esse detalhe, infelizmente saímos derrotados. Agora é levar de aprendizado, não podemos errar. Clássico é detalhe, não podemos dar mole. Espero que sirva de aprendizado para que a gente volte às vitórias", afirmou o jogador em entrevista à CazéTV.

"A gente tem um time bem maduro, o suficiente para saber que precisamos melhorar. Isso não vai impactar daqui para frente, vamos continuar com a mesma pegada. Sabemos da qualidade que temos, só precisamos ajustar esses detalhes para não sofrermos desta forma", acrescentou.

O clássico entre São Paulo e Corinthians teve um atraso de uma hora por conta da forte chuva que atingiu a capital paulista. Apesar disso, Hugo evitou usar o gramado como desculpa e garantiu que o campo não atrapalhou a equipe alvinegra.

"O gramado não atrapalhou, sustentou bem a chuva, apesar do atraso. Conseguimos jogar, não podemos jogar a culpa no gramado. Até porque, se estava ruim para a gente, estava para eles também. É acertar o que erramos hoje para não errarmos mais", finalizou.

Com o resultado, a equipe de Ramón Díaz perde a ponta do Grupo A para o Mirassol e cai para a segunda colocação da chave, com nove pontos conquistados.

O próximo compromisso do Corinthians está agendado para quarta-feira. A equipe do Parque São Jorge mede forças contra a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O duelo, válido pela quinta rodada do Paulistão, terá início às 19h45 (de Brasília).