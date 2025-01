Corinthians: Tchoca pede passagem em meio a seca de zagueiros no elenco

O zagueiro João Pedro "Tchoca", de 21 anos, ganhou espaço e moral com a comissão técnica do Corinthians nesta temporada.

O que aconteceu

O defensor retornou mais maduro em 2024 e agradou a comissão técnica do Timão, após ser emprestado ao Ceará na temporada passada.

Pude ser feliz lá, com experiência e voltar diferente para ajudar o Corinthians. Durante a semana, eles me dão muita orientação e confiança. Ajustam algumas coisas, as diferenças dos campeonatos entre Série B e Série A. Tenho entrado tranquilo por conta dessa confiança deles no meu trabalho.

Tchoca, zagueiro do Corinthians, em zona mista

Diante da seca de zagueiros, João Pedro se tornou uma boa opção para suprir a lacuna no elenco. O Timão tem cinco atletas na posição, além de Tchoca — André Ramalho, Cacá, Félix Torres, Gustavo Henrique e Renato.

A necessidade de ter peças à altura para reposição ficou ainda mais evidente após a lesão de Gustavo Henrique. O clube informou que o atleta distendeu o tendão do músculo adutor da perna direita.

É só o começo. Meus primeiros jogos na volta, estou tranquilo quanto a isso. Tenho trabalhado muito nesse momento, assim que precisar vou estar à disposição do Ramón e Emiliano e quem sabe assumir essa vaga. Tchoca

O técnico Ramón Díaz elogiou a atuação do defensor contra o Água Santa e destacou a evolução do jovem. Tchoca marcou pela primeira vez com a camisa alvinegra na vitória sobre o Netuno por 2 a 1, na última quarta-feira (22), pela 3ª rodada do Paulistão.

Estou surpreso. É um jogador jovem que adquiriu uma experiência muito boa no ano passado. Ele sabe que é muito diferente jogar na 1ª divisão em relação à Série B, mas entende que tem que ser agressivo, jogar rápido e manter um crescimento.

Ramón Díaz, técnico do Corinthians

A comissão tem usado o estadual como um laboratório para rodar os jovens promovidos da base. Na próxima rodada do estadual, o Timão deverá ter força máxima contra o São Paulo, mas a competição continuará sendo um espaço para testes. A equipe alvinegra entra em campo neste domingo às 18h30 (horário de Brasília), no Morumbis.