Barcelona x Valencia: onde assistir e horário do jogo pelo Espanhol

O Barcelona recebe o Valencia às 17h (de Brasília) deste domingo (26), no estádio Olímpico de Montjuic, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol.

A partida será transmitida ao vivo na ESPN e no streaming Disney+. O Placar UOL acompanha os lances em tempo real.

O Barça iniciou a rodada na 3ª posição e segue na briga pelo título em LaLiga, com 39 pontos conquistados, sete atrás do líder Real Madrid.

Já o time valenciano está na zona de rebaixamento do campeonato, na vice-lanterna. O Valencia soma apenas 16 pontos, a quatro pontos do 17º colocado e último fora do Z-3, o Alavés.

Barcelona x Valencia -- 21ª rodada do Espanhol

Local: Estádio Olímpico de Montjuic, em Barcelona

Data e horário: 26 de janeiro de 2025, às 17h

Transmissão: ESPN e Disney+