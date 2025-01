Leo Godoy lamenta falhas do Santos em derrota para o Velo Clube

O Santos perdeu por 2 a 1 para o Velo Clube neste sábado, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Autor do único gol do Peixe em Rio Claro (SP), o lateral direito Leo Godoy lamentou os tentos sofridos em bolas aéreas.

"Levamos dois gols de bola parada. Sabíamos que eles eram fortes pelo alto. Vamos trabalhar para que, na próxima partida, a gente consiga os três pontos", disse ao Uol Play.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano segue estacionado nos quatro pontos, na vice-liderança do Grupo B. O líder é o Guarani, que também tem quatro e recebe o Noroeste neste domingo. Red Bull Bragantino, com três, e Portuguesa, com dois, completam a chave.

Santos volta a campo na quarta-feira, quando visita o São Bernardo, pela quinta rodada do Estadual. A bola rola no gramado do Estádio 1° de Maio, em São Bernardo (SP), a partir das 18h30 (de Brasília).