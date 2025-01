"Estamos no caminho certo", diz Plata após gol e vitória pelo Flamengo

O Flamengo usou o time principal pela primeira vez em um jogo oficial nesta temporada e venceu o Volta Redonda por 2 a 0 neste sábado, no Estádio Mané Garrincha, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. O atacante equatoriano Gonzalo Plata foi o autor do gol que fechou o placar.

"A gente fez o que Filipe Luís falou. Penso que trabalhamos muito no começo da pré-temporada para fazer em campo o que ele pediu. Sabemos que tem muita coisa para melhorar, mas penso que estamos no caminho certo. E o meu gol é muito especial, para a família. Também mudei o meu número, gosto do 50. É mais especial ainda" , declarou Plata ao Premiere.

O homem gosta de marcar golaço, tá!? ?? PLATAAAAA! #CRF ? Gilvan de Souza / CRF pic.twitter.com/nbBqH1QZif ? Flamengo (@Flamengo) January 25, 2025

No primeiro minuto do segundo tempo, o atacante equatoriano aproveitou um erro de passe do Volta Redonda, limpou a marcação e acertou belo chute da entrada da área. Plata revezou com Bruno Henrique como referência no ataque e também atuou pela ponta. Ele chegou ao Flamengo na reta final de 2024 e fez o gol do título da Copa do Brasil.

Com a vitória sobre o Volta Redonda, o Flamengo soma sete pontos ganhos e aparece na terceira colocação do Campeonato Carioca. Pela próxima rodada do torneio estadual, o time Rubro-Negro enfrenta o Sampaio Corrêa nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio do Maracanã.