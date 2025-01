Pacaembu sedia final da Copinha com alvará provisório e sem 'novo tobogã'

O Pacaembu terá sua reinauguração neste sábado ainda com laudos provisórios. O agora Mercado Livre Arena Pacaembu recebe a final da Copa São Paulo de Futebol Jr entre São Paulo e Corinthians, às 10h.

O estádio ainda não terá à disposição a nova estrutura construída na área do antigo tobogã, que ainda está em obras. A concessionária Allegra Pacaembu afirma que o "Edíficio Multifuncional" só ficará pronto no início de 2026.

A nova estrutura, segundo a construtora, não será um shopping: ela contará com um hotel com 87 quartos, um centro de reabilitação esportiva, restaurantes e outros serviços, além de uma passarela que conecta pedestres de Higienópolis ao Pacaembu. Ainda segundo a Allegra, a obra não faz parte das obrigatórias do caderno de encargos.

O UOL questionou a Allegra se é seguro realizar uma partida com o estádio ainda em obras e também sobre o atraso na entrega da reforma. Seguem abaixo as respostas da concessionária:

"A final da Copinha 2025 será realizada com alvará temporário de funcionamento, tal como os últimos cinco eventos-teste realizados no segundo semestre de 2024. Depois que a Prefeitura emitir o termo de aceite definitivo das obras obrigatórias, daremos entrada no alvará de funcionamento permanente.

Havia a intenção de abrigar a final da Copinha de 2024, mas já naquela época se tratava de um evento que se realizaria com restrição de capacidade de publico (seria algo em torno de 5 mil pessoas). Era uma grande vontade da concessionária, mas infelizmente não foi possível.

O contrato de concessão foi assinado em setembro de 2019, e houve uma pandemia que se estendeu por dois anos.

A partir deste 25 de janeiro, estaremos entregando um complexo esportivo inteiramente reformado, 100% alinhado com as expectativas de acessibilidade que não estavam no projeto original de 1940 e com um acréscimo de mais de 40 mil metros quadrados de área construída que restaura equipamentos esportivos icônicos de São Paulo e convida paulistanos e brasileiros a um acesso inclusivo, democrático e plural."

Caos controlado

As fortes chuvas que castigaram a cidade de São Paulo também caíram forte sobre o Pacaembu, mas sem danos à estrutura e gramado. Do lado de fora, a rua Capivari, que tem uma inclinação maior, acumulou bastante água — mas foi só.