Juventude anuncia contratação de volante colombiano

Nesta sexta-feira, o Juventude anunciou a contratação do volante Daniel Giraldo. O atleta de 32 anos assinou com o time gaúcho por duas temporadas.

Revelado pelo Deportivo Cali, Giraldo soma passagens por outros times, como Santa Fe, Junior Barranquilla, Millionarios, onde atuou nas duas últimas temporadas, e Olhense, de Portugal.

Além dos clubes, o jogador defendeu a seleção colombiana contra o Honduras, em partida amistosa realizada em janeiro de 2022.

O novo atleta do Juventude já está junto ao restante do elenco e à disposição do técnico Fábio Matias para os próximos confrontos da equipe.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Esporte Clube Juventude (@ecjuventude)

Nome completo:

Daniel Eduardo Giraldo Cárdenas

Cidade: Cali (COL)



Altura: 1,78m



Peso: 72kg



Data de nascimento: 01/07/1992



Posição: volante



Carreira: 2009 a 2014 - Deportivo Cali (COL); 2014 a 2016 - Olhanense (POR); 2016 a 2018 - Deportivo Cali (COL); 2019 - Deportivo Pasto (COL); 2019 a 2021 - Santa Fe (COL); 2021 - Millionarios (COL); 2022 - Junior Barranquilla (COL); 2023 e 2024 - Millionarios (COL).