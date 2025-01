Ex-lutadora do UFC é presa em Araraquara suspeita de envolvimento com tráfico

A ex-lutadora do UFC Lívia Renata Souza, a Livinha, foi presa nesta quinta-feira (23), em Araraquara (SP), sob suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas da região. A informação sobre a prisão da atleta foi divulgada em primeira mão pelo site Araraquara Agora.

Ainda de acordo com a publicação, Livinha foi detida pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais), após os investigadores encontrarem arma, munições, maconha e anabolizantes na sua residência, localizada no bairro Jardim Universal. A polícia teria recebido uma denúncia anônima durante cumprimento de mandado de busca e apreensão. Sendo assim, o delegado responsável pelo caso registrou um boletim de ocorrência por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

De todo modo, o advogado da ex-lutadora do UFC, em entrevista ao site, garantiu a inocência de sua cliente. Além disso, a defesa informou que a droga encontrada na residência de Livinha seria para consumo próprio e a arma utilizada para se proteger. Agora, a atleta se encontra na Cadeia Pública Feminina de São Carlos, enquanto as investigações seguem em andamento.

Registro de Livinha no MMA

Livia Renata Souza, de 33 anos, iniciou sua carreira no MMA em 2013 e competiu com destaque no Invicta FC e no UFC. No esporte, a brasileira construiu um cartel composto por 14 vitórias e quatro derrotas.