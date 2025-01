Brasil é esmagado e leva 6 da Argentina na estreia no Sul-Americano sub-20

A Argentina derrotou o Brasil por uma goleada histórica de 6 a 0 nesta sexta-feira (24), na estreia pelo Sul-Americano sub-20.

Os gols do jogo foram marcados por Ian Subiabre, Echeverri (duas vezes), Igor Serrote, contra, Agustín Ruberto e Santiago Hidalgo. Com a derrota, o Brasil ficou em último no grupo B, sem pontos e -6 no saldo de gols. Já os argentinos aparecem em primeiro, com três pontos.

A partida foi marcada por quase 100% de chances convertidas pelos argentinos. O elenco comandado por Diego Placente conseguiu anular a seleção brasileira, marcando os primeiros três gols do jogo em cinco minutos, aos 6, 8 e 11 da primeira etapa. O terceiro, anotado contra por Serrote. A Albiceleste finalizou oito vezes a gol, com cinco bolas convertidas, além do tento marcado contra.

Jogadores da Argentina comemoram gol marcado sobre o Brasil em duelo do Sul-Americano sub-20 Imagem: JUAN BARRETO / AFP

A seleção brasileira não conseguiu reagir e deixou a Argentina tocar a bola. A rival da Amarelinha somou 63% de posse de bola ao fim do duelo, enquanto o Brasil chutou pouco ao gol dos adversários. O técnico Ramon Menezes tentou substituições, mas os atletas que entraram também não se encaixaram no time.

O próximo compromisso do Brasil será contra a Bolívia, no domingo, às 18h. A Argentina enfrenta a Colômbia no mesmo dia, às 20h30 (horários de Brasília).