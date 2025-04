Schumacher viajou de helicóptero para ver nascimento da neta, diz jornal

Michael Schumacher, de 56 anos, acompanhou o nascimento de sua primeira neta Millie, filha de Gina-Maria Schumacher, em 29 de março

De acordo com o jornal alemão Bild, o heptacampeão de Fórmula 1 viajou de helicóptero da Espanha para a Suíça para acompanhar o momento.

O que aconteceu

Michael Schumacher viajou para a Suíça antes do nascimento de Millie, que ocorreu em 29 de março. Segundo informações do Bild, o ex-piloto viajou a bordo de um helicóptero de sua casa de campo em Maiorca, na Espanha, para uma mansão da família em Gland, na Suíça.

Filha do ex-piloto, Gina fez um post no Instagram informando o nascimento da filha com o marido Iain Bethke. "Bem-vinda ao mundo, Millie. Nascida em 29 de março, nossos corações estão mais cheios do que nunca. Somos mais do que abençoados por ter você em nossas vidas", escreveu a filha de Schumacher no Instagram.

Recluso desde um grave acidente de esqui em dezembro de 2013, esta foi uma das raras viagens feitas por Schumi desde então. O acidente de Schumacher causou lesões cerebrais e o estado de saúde do ex-piloto é mantido em sigilo.

Recentemente, um jornalista alemão fez revelações sobre o estado de saúde de Schumacher. De acordo com Felix Gorner, o ex-piloto precisa de cuidados constantes e é dependente de cuidadores.