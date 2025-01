Allan Barcelos, técnico sub-20 do São Paulo, fala sobre a ausência de Ryan Francisco na final da Copinha

Neste sábado, São Paulo e Corinthians decidem a Copinha, às 10 horas (de Brasília), no Mercado Livre Arena Pacaembu. O treinador Allan Barcelos falou sobre a ausência de Ryan Francisco, artilheiro da competição, suspenso pelo número de cartões amarelos.

"O Ryan Francisco é um talento, um jovem promissor do clube. Ele vem se destacando desde o ano passado, sendo artilheiro em todas as competições em que consegue atuar e performar. Obviamente é uma ausência significativa para nós, mas, assim como na Copa São Paulo e ao longo de toda a temporada, nós colocamos todos os atletas para terem minutagem e com interações diferentes. Ou seja, tentando melhorar essa sinergia entre eles, para que busquem uma performance significativa do coletivo", disse Allan Barcelos.

Destaque na campanha do São Paulo, Ryan Francisco tem dez gols marcados em oito partidas. Na semifinal contra o Criciúma, o atacante marcou os dois gols da virada que colocaram o Tricolor na grande final. No entanto, o jogador recebeu seu segundo cartão amarelo na competição e está suspenso.

? Último treino antes da grande final da Copinha concluído! Foco total na decisão deste sábado (25), contra o Corinthians, às 10h, na Mercado Livre Arena Pacaembu! Vamos em busca do título, torcida tricolor! #MadeInCotia#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/nX8I3On7wH ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 24, 2025

"Então, todos os atletas na Copa São Paulo conseguiram desfrutar desse momento e performar, saindo jogando, começando no banco e também não sendo relacionados. Todo esse processo dentro da competição nos auxilia para que todos se sintam à vontade quando iniciar uma partida. Temos todos os atletas preparados para performar e buscar esse protagonismo dentro do coletivo. O que nos trouxe até aqui foi a representatividade de todos os atletas e temos certeza de que quem entrar vai dar conta do recado", acrescentou.

O São Paulo chega à decisão buscando seu quinto título da Copinha. Na edição de 2025, o Tricolor tem a melhor campanha do torneio. Ao todo, foram sete vitórias e um empate, em oito jogos, com 21 gols marcados e apenas três sofridos.

"A Copa São Paulo te dá o privilégio de enfrentar diferentes escolas. Todos os jogos foram extremamente importantes e a gente conseguiu mesclar a equipe em todos os jogos para, além da minutagem, apresentar o jogador para o nosso torcedor. Todos os jogos nos trouxeram bagagens diferentes, com escolas de enfrentamento diferentes, que auxiliaram o nosso jogo e a nossa formação como jogadores e comissão", comentou Allan Barcelos.

Em 2025, a decisão da Copinha voltará a ser disputada no Pacaembu depois de cinco anos. Com isso, o São Paulo vai jogar em gramado sintético pela primeira vez na competição. Nas fases anteriores, o Tricolor jogou no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, e na Fonte Luminosa, em Araraquara, com grama natural.

"Acredito que não, mesmo sem termos jogado no sintético durante a Copinha. Nossa equipe está pronta para enfrentar qualquer adversidade, seja chuva ou o campo", disse Felipe Negrucci, capitão do São Paulo na competição.