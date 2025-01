Quarteto estreia, Luciano decide com voadora, e São Paulo vence o Guarani

O São Paulo venceu o Guarani por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (23), no Morumbis, pela terceira rodada do Paulistão.

O gol foi marcado por Luciano logo aos três minutos. O camisa 10 aproveitou cruzamento de Alisson e acertou uma voadora para colocar nas redes.

O jogo marcou a estreia do quarteto Lucas, Luciano, Oscar e Calleri. Foi a primeira vez dos quatro juntos em campo, já que Zubeldía mesclou os times nos amistosos de pré-temporada.

Com o resultado, o São Paulo chegou a quatro pontos em dois jogos no grupo C e igualou a pontuação do líder Noroeste. O time de Bauru chegou a entrar em campo para a terceira rodada, mas as chuvas do interior adiaram a partida contra o Botafogo-SP.

O Tricolor volta a campo neste domingo, às 18h30, quando recebe o Corinthians para o clássico Majestoso. Antes disso, o time sub-20 enfrenta o mesmo rival na final da Copinha, no sábado, às 10h, no Pacaembu.

A estreia do quarteto

O jogo marcou a primeira vez do quarteto Lucas, Luciano, Oscar e Calleri atuando juntos. Logo na primeira oportunidade em partidas oficiais, Zubeldía já mandou os quatro a campo desde o início. O argentino ainda não tinha utilizado o esquema nos amistosos de pré-temporada, enquanto na estreia do Paulistão o Tricolor atuou com o time reserva.

Em campo, o esquema se desenhou com Lucas pela direita, Oscar pela esquerda, Luciano como segundo atacante pelo meio e Calleri no comando de ataque. O camisa 10 se alternou entre atuar ao lado de Calleri na linha mais à frente ou voltar no campo para receber por dentro. Oscar foi quem mais teve liberdade de movimentação: saiu da ponta para procurar jogo pelo meio e chegou a aparecer até do lado direito.

O início que se viu do quarteto foi animador. Com os quatro se buscando o tempo todo, Oscar distribuiu passes e chegou até a acertar um lindo toque de letra para Lucas. O gol, porém, saiu em cruzamento de outro que fez bom jogo: Alisson cruzou, e Luciano acertou uma voadora para marcar.

No segundo tempo, o desempenho dos quatro caiu um pouco, e Zubeldía substituiu Oscar aos 20 minutos do segundo tempo. Quinze anos depois de uma saída conturbada, o camisa 8 voltou ao Morumbis e saiu de campo aplaudido.

Lances Importantes

1x0. Sempre ele! Logo aos três minutos, Lucas chegou pela direita, deixou com Alisson perto da área e, com liberdade, o volante cruzou para a área. A bola encontrou a voadora de Luciano para marcar o primeiro gol da temporada.

Pra fora! Aos 10, novamente Alisson construiu pela direita. Ele cortou para dentro ainda no meio-campo e lançou linda bola para Calleri. O argentino ganhou na corrida, invadiu a área e finalizou cruzado, mas a bola passou por toda extensão do gol e saiu pela linha de fundo antes de Oscar e Luciano conseguirem chegar nela.

Pra fora! Aos 18, Caio Mello recebeu pela direita na intermediária com espaço, ajeitou o corpo e soltou a bomba. A bola passou muito perto do gol de Rafael.

Salva, Gabriel! Aos 40, Oscar recebeu pela esquerda perto da área e cruzou para o meio. Lucas apareceu com liberdade e, pulando, chegou mandando para o gol, mas Gabriel, bem colocado, fez grande defesa.

Quase! Aos cinco, a zaga do Guarani vacilou no recuo para o goleiro, Calleri foi mais esperto, chegou a aplicar um chapéu no goleiro, mas Justen apareceu para brigar com o argentino e salvar o que seria o segundo gol.

Quase! Aos 15, Enzo Díaz disparou pela esquerda e cruzou linda bola para Calleri na segunda trave. O centroavante chegou cabeceando, e a bola tocou na trave de sustentação da rede, levando muito perigo ao gol de Gabriel.

Pra fora! Aos 25, Igor Vinícius recebeu pela direita, acionou Luciano e passou. O camisa 10 encontrou o passe no fundo para o lateral, que invadiu a área com liberdade, mas chutou na rede pelo lado de fora.

Gabriel! Aos 30, Lucas carregou pelo centro e acionou Luciano na direita. O camisa 10 ajeitou para a esquerda e cruzou para o próprio Lucas, que cabeceou um tanto desajeitado e parou no goleiro do Guarani.

Quase! No último minuto, Erick roubou a bola e lançou Ferreirinha em profundidade. Ele driblou o goleiro, perdeu um pouco do ângulo e bateu na trave. Foi marcado impedimento no lance.

Ficha Técnica

São Paulo 1 x 0 Guarani

Campeonato Paulista: 3ª rodada

Data: 23/01/2025 (quinta-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: estádio Morumbis, em São Paulo-SP

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Fabrini Bevilaqua Costa

VAR: José Claudio Rocha Filho

Gol: Luciano (3'/1T)

Vermelho: Tití

Público: 28.360

Renda: R$ 1.118.417,00

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius (Ferraresi), Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia (Bobadilla), Alisson e Oscar (Ferreirinha); Lucas (Erick), Luciano e Calleri (André Silva). Técnico: Luis Zubeldía.

Guarani: Mesquita; Lucas Justen (Yan), Raphael, Tití e Emerson; Mateus Sarará, Caio Mello e Geovane (Isaque); João Victor, Rafael Bilu (Luiz Miguel) e João Marcelo (Caio Dias). Técnico: Maurício Souza