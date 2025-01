Hernan: Com Luciano, São Paulo terá 'quarteto mágico' contra Guarani

O São Paulo deve estrear o esperado 'quarteto mágico' - com Calleri, Lucas, Luciano e Oscar - diante do Guarani, disse André Hernan no De Primeira, nesta quinta (23).

O colunista apontou que Zubeldía deve optar por Luciano entre os titulares, apesar de Ferreirinha ter sido um dos destaques da equipe tricolor na pré-temporada.

Apesar de o Ferreirinha ter ido muito bem contra o Flamengo - acho que foi o ponto fora da curva. E ele foi contratado para ser esse ponto de desequilíbrio, para dar velocidade e profundidade, o Zubeldía opta pelo Luciano. E o Luciano é aquele "amor ou ódio". [...] O Oscar vai atuar um pouco pelo lado para ter a manutenção do Luciano.

André Hernan

