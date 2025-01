Fluminense desiste de Rony: PVC explica como negócio melou

O Fluminense retirou a proposta pelo atacante Rony, do Palmeiras, após o vencimento do prazo dado pelo clube carioca ao estafe do atleta, explicou PVC no De Primeira, nesta quinta (23).

O colunista ainda disse que o Fluminense está chateado por não ter tido uma resposta de Rony em relação à proposta.

O Fluminense divulgou um documento dizendo: "Avisamos ao estafe [do Rony] que o prazo foi esgotado na noite desta quarta-feira [22] e que retiramos a proposta". Agora, o Rony sabe qual é a proposta. Como eu disse lá atrás, se alguém procurasse alguém, podia ter encontro. Agora, o Fluminense está realmente muito chateado pela maneira como não teve resposta. [...] Então, não tem Rony no Fluminense; o Fluminense considera isso definitivo.

PVC

