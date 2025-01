Diniz acha que inventou o futebol moderno e irrita torcida, dispara Casão

As entrevistas impacientes de Fernando Diniz contribuem para a insatisfação do torcedor cruzeirense, avaliou Walter Casagrande Jr., no UOL News Esporte, nesta quinta (23).

Além das declarações coléricas do treinador, o futebol apresentado pelo Cruzeiro já seria suficiente para deixar os torcedores irritados, completou o colunista.

A torcida do Cruzeiro está saturada desse tipo de comportamento, desse tipo de resposta, da postura [do Diniz] em entrevistas, esse olhar arrogante, essa resposta prepotente. [...] O Diniz é um inventor. Ele acha que inventou o futebol moderno. Isso é um problema para ele.

Casagrande

