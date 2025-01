Ailín Pérez debocha de Tracy Cortez por enquadrada antes do UFC 311; veja

No último sábado (18), Ailín Pérez conquistou sua quinta vitória consecutiva ao superar a brasileira Karol Rosa no card do UFC 311, em Los Angeles (EUA). Antes disso, porém, a lutadora argentina quase foi obrigada a chegar às vias de fato com outra rival, só que fora do cage. Nesta quarta-feira (22), a atleta sul-americana utilizou sua conta oficial no 'Instagram' para divulgar um vídeo no qual aparece sendo 'enquadrada' pela americana Tracy Cortez, no hotel em que estava hospedada, às vésperas de sua luta.

Nas imagens é possível ver que Tracy aborda a rival nos corredores do hotel e começa a provocá-la. Apesar do 'enquadro' por parte da americana, Ailín - de forma surpreendente, levando-se em conta sua personalidade diante das câmeras - mantém a postura calma e pacífica, evitando confrontar Cortez.

Ao compartilhar o vídeo, no entanto, o lado provocador da argentina apareceu, assim como sua explicação para ter deixado a americana intimidá-la sem resposta. Bem ao seu estilo, Pérez fez questão de debochar da rival - a quem chamou de "maluca" - e propor que ambas resolvam suas diferenças dentro do octógono do UFC.

"Isso é o que aconteceu na semana passada, no UFC 311, com Tracy Cortez. Enquanto eu estava andando da sauna para o meu quarto de hotel durante o meu corte de peso, essa doida tentou lutar comigo no elevador cheio de gente. Ela está tão assustada de me enfrentar dentro do octógono, que tem que tentar me atacar quando estou focada em outra luta. E ainda assim, ela não conseguiu quebrar minha concentração. Eu só ri. Essa é uma das três vezes que ela tentou lutar comigo durante essa última semana de luta. Tracy, você é uma 'hater'! Se você quiser lutar, vamos fazer isso. Você sabe para quem ligar (Mick Maynard). Eu guardei esse vídeo até agora porque não queria dar fama a essa maluca durante a MINHA semana de luta, mas agora que acabou, vamos fazer a luta. O que todo mundo acha? Acho que ela FALA MUITO", disparou Ailín.

Desafetos

A rivalidade entre as lutadoras teve início em julho do ano passado, quando a argentina zombou da derrota de Cortez para Rose Namajunas, na luta principal do UFC Denver. Além disso, Pérez também cutucou a americana por ter que cortar parte do seu cabelo para bater o peso e competir no evento.

Alguns meses depois, no entanto, foi a vez de Tracy dar o troco e provocar a rival por ter falhado na balança do UFC Paris. Apesar do contratempo, a argentina venceu seu duelo contra Darya Zheleznyakova e aproveitou para desafiar Cortez, que, aparentemente, não recebeu tão bem as provocações de Pérez.

Empecilho?

Apesar da 'caliente' rivalidade, um detalhe pode impedir o embate entre as lutadoras dentro do octógono: a divisão na qual ambas atuam no UFC. Enquanto Tracy Cortez compete no peso-mosca (57 kg), onde ocupa a 11ª posição no ranking, Ailín Perez integra o peso-galo (61 kg) e também se encontra na 11ª colocação. Sendo assim, a americana teria que subir de categoria para um possível confronto contra a argentina.

Um alento para os fãs que esperam ver essa rivalidade sendo resolvida dentro do cage é que, no passado, Cortez já competiu na divisão até 61 kg. Em suas duas primeiras lutas no UFC, a americana performou no peso-galo e teve sucesso, com vitórias sobre a brasileira Vanessa Melo e contra a suíça Stephanie Egger.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)