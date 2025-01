Vasco buscou informações sobre atacante angolano com ídolo do Palmeiras

De olho na temporada 2025, o Vasco segue na busca por reforços no setor ofensivo. O Cruzmaltino, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, está de olho no angolano Loide Augusto, que atua no Alanyaspor, da Turquia. O Gigante da Colina, antes de começar as negociações pelo atacante, buscou informações sobre o jogador com Alex, ex-meia e ídolo do Palmeiras, que enfrentou o atleta no futebol turco.

O Vasco teria gostado do que ouviu de Alex, que sinal positivo para o time carioca, alegando que Loide Augusto é um atleta com físico, forte, bom driblador e polivalente, características que se encaixam no futebol moderno.

Assim, o Gigante da Colina teria aberto negociações com Loide Augusto, que se animou com a possibilidade de defender um Botafogo, em país de língua portuguesa, a mesma de Angola. Além disso, o atacante teria trocado algumas informações com o zagueiro Bastos, seu compatriota e atleta do Botafogo, sobre como seria a vida no Rio de Janeiro.

Entretanto, os números de Loide Augusto em 2024, não são animadores. O angolano disputou 16 jogos pelo Alanyaspor, tendo um gol marcado e quatro assistências. O Vasco volta a campo pelo Campeonato Carioca nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Madureira.