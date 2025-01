Torcedores do Corinthians incentivam jogadores para clássico contra o São Paulo: "É guerra!"

Os torcedores do Corinthians já estão no clima de Majestoso. Nos minutos finais da vitória sobre o Água Santa, nesta quarta-feira, corintianos presentes na Neo Química Arena incentivaram os jogadores, projetando o clássico de domingo contra o São Paulo.

"É guerra... É guerra... É guerra, domingo é guerra!", entoaram os torcedores, especialmente os localizados no setor das organizadas. Além desse cântico, corintianos fizeram provocações à torcida são-paulina.

Este será o primeiro clássico das equipes no ano. O Timão busca voltar a vencer o São Paulo depois de cinco compromissos, em que soma quatro derrotas e um empate.

Contra o Água Santa, a equipe comandada por Ramón Díaz abriu o placar com Alex Santana e ampliou com João Pedro Tchoca, ainda no primeiro tempo. Já pelo Netuno, Netinho foi às redes, também na etapa inicial.

Com o triunfo, o Corinthians subiu para a liderança geral do Estadual e manteve a primeira posição do grupo A, com nove pontos, três a mais em relação ao segundo colocado Mirassol, que ainda joga na rodada. O Água Santa, por sua vez, segue na lanterna do grupo C, com a pontuação zerada.

O clássico entre Corinthians e São Paulo será no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis.