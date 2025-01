Mercado: Vitor Roque na mira, ex-São Paulo no Grêmio e oferta do Flamengo

A temporada começou, e agora os times se mexem no mercado da bola para montar seus elencos. A quarta-feira (22) teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais clubes do país.

Veja destaques

Vitor Roque é alvo do Palmeiras para a disputa do Super Mundial de Clubes Imagem: Jose Luis Contreras/Dax Images

Vitor Roque na mira. O Palmeiras não fez proposta por Vitor Roque, mas tem interesse no atacante de 19 anos e vai tentar contratá-lo para o Super Mundial de Clubes, informou o colunista André Hernan. "Não tem proposta. O que existe é uma conversa, um contato — pega a mão no telefone, liga para os representantes do Vitor Roque e pergunta: 'tem negócio? Ele viria agora?'. Do outro lado da linha, a resposta é: 'Agora não, mas no fim da temporada pode ter conversa. No fim da temporada europeia", disse o jornalista.

Não deu... O Palmeiras estava pronto para anunciar a contratação de Claudinho quando foi pego de surpresa pela desistência do jogador, informou Hernan. "O Palmeiras já tinha tudo encaminhado, inclusive anúncio pronto. Em cima da hora, quando era para bater a papelada e trocar as assinaturas, os jurídicos até trocaram os documentos, mas o estafe do Claudinho ligaram para o Palmeiras e disseram que ele tinha fechado com um clube do Qatar", falou.

Tiago Volpi, que acumulou passagem no São Paulo, atua no futebol mexicano Imagem: Divulgação

Ex-São Paulo no Grêmio. O Grêmio acertou a contratação do goleiro Tiago Volpi, ex-São Paulo e que está de saída do Toluca, do México. O arqueiro de 34 anos vai assinar por dois anos com o Imortal e deve selar a rescisão de contrato com o time mexicano. Questões familiares pesaram para a volta do atleta para o Brasil. Ele chegará ao Grêmio para substituir Agustín Marchesín, vendido ao Boca Juniors.

Vem negócio aí? O Vitória avançou pela contratação do zagueiro Lucas Halter, que pertence ao Botafogo. O defensor de 24 anos deverá chegar ao clube por empréstimo até o final da temporada, com opção de compra. O Vitória busca ajustar os últimos detalhes contratuais junto ao Glorioso para selar a transferência. Lucas Halter foi contratado pelo Botafogo em 2024, após duas se destacar pelo Goiás.

Vitão pode trocar o Inter pelo Flamengo; rubro-negro insiste por zagueiro Imagem: Reinaldo Reginato/Ag. Estado

Proposta rubro-negra. O Flamengo ainda trabalha para conseguir a contratação do zagueiro Vitão, do Internacional. O clube mantém a proposta na mesa do Colorado e, até o momento, não aumentou os valores oferecidos. O Fla desembolsaria 6 milhões de euros (R$ 37 milhões) além de perdoar a dívida do time gaúcho de 4 milhões de euros pela compra do volante Thiago Maia. Membros do estafe de Vitão irão a Porto Alegre nesta semana para tentar convencer o Inter a andar com o negócio. O Flamengo ofereceu cinco anos de contrato ao defensor.

E o Bruno Henrique, sai ou fica? O Flamengo não está disposto a abrir mão de Bruno Henrique. De acordo com André Hernan no De Primeira, o atacante, que despertou o interesse do Atlético-MG, não deve forçar uma saída do rubro-negro rumo ao Galo neste momento. "O Flamengo não quer vender. O Atlético-MG já fez os contatos e o Cuca quer muito contar com o jogador, mas o Bruno Henrique respeita muito a imagem que ele tem no Flamengo. Torcedores do Atlético: não esperem que o Bruno Henrique vai forçar uma situação para sair do Flamengo", explicou o jornalista.

Vargas de time novo. O Nacional-URU anunciou a contratação do atacante Eduardo Vargas, que deixou o Atlético-MG nesta temporada. O chileno de 35 anos estava livre no mercado desde que havia deixado o Galo e era alvo do Vitória, que perdeu na concorrência para o gigante uruguaio.