Jailton Malhadinho recebe seis meses de suspensão médica após vitória no UFC 311

Quatro dos 26 lutadores que entraram em ação no octógono do UFC 311, no último sábado (18), receberam seis meses de suspensão médica preventiva pela Comissão Atlética da Califórnia, órgão responsável por regular o evento. Entre os atletas que devem ficar um longo período fora de ação, estão o brasileiro Jailton 'Malhadinho' Almeida e o russo Umar Nurmagomedov.

Avaliado pela equipe médica do evento após sua vitória sobre Serghei Spivac no card principal do UFC 311, Jailton Malhadinho apresentou uma possível fratura no pé direito. Sendo assim, o peso-pesado baiano ficará afastado das competições por 180 dias ou até obter uma liberação com o aval de um especialista.

Coincidentemente, o rival do brasileiro no show, Serghei Spivac, também foi suspenso preventivamente por seis meses. No caso do lutador moldavo, além de uma suspeita de fratura no pé direito, assim como Malhadinho, há também uma possível lesão séria na mandíbula.

Lesão de Umar Nurmagomedov

Já Umar Nurmagomedov deixou o octógono do UFC 311 com uma lesão na mão esquerda. A possível fratura, que foi divulgada pelo próprio lutador nas redes sociais, teria acontecido no começo da disputa de título contra o campeão peso-galo (61 kg) Merab Dvalishvili, no 'co-main event' do show, que foi vencida pelo georgiano.

Assim como Malhadinho e Spivac, o primo do ex-campeão peso-leve (70 kg) Khabib Nurmagomedov também deverá ficar de molho por 180 dias ou até que um médico o libere para voltar a competir. Quem também lesionou a mão foi Bogdan Guskov, que venceu Billy Elekana no card preliminar, sendo o quarto atleta suspenso por seis meses. A lista completa (veja abaixo) de suspensões médicas do UFC 311 foi disponibilizada ao site 'MMA Junkie' pela Comissão Atlética da Califórnia.

Suspensões médicas do UFC 311:

Islam Makhachev: suspenso por 7 dias

Renato Moicano: suspenso por 7 dias

Merab Dvalishvili: suspenso por 7 dias

Umar Nurmagomedov: suspenso por 180 dias ou até ser liberado por um especialista

Jiri Prochazka: suspenso por 45 dias

Jamahal Hill: suspenso por 60 dias

Jailton Malhadinho: suspenso por 180 dias ou até ser liberado por um especialista

Serghei Spivac: suspenso por 180 dias ou até ser liberado por um especialista

Reinier de Ridder: suspenso por 7 dias

Kevin Holland: suspenso por 60 dias

Raoni Barcelos: suspenso por 7 dias

Payton Talbott: suspenso por 45 dias

Azamat Bekoev: suspenso por 7 dias

Zach Reese: suspenso por 45 dias

Bogdan Guskov: suspenso por 180 dias ou até ser liberado por um especialista

Billy Elekana: suspenso por 7 dias

Grant Dawson: suspenso por 7 dias

Diego Ferreira: suspenso por 7 dias

Ailín Pérez: suspensa por 7 dias

Karol Rosa: suspensa por 7 dias

Muin Gafurov: suspenso por 7 dias

Rinya Nakamura: suspenso por 7 dias

Bernardo Sopaj: suspenso por 45 dias

Ricky Turcios: suspenso por 45 dias

Tagir Ulanbekov: suspenso por 7 dias

Clayton Carpenter: suspenso por 7 dias