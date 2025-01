Corinthians derruba Grêmio e faz clássico com São Paulo na final da Copinha

Maior campeão da Copinha, o Corinthians está mais vivo do que nunca na busca pelo seu 12° título da competição. O alvinegro venceu o Grêmio por 1 a 0 e, além de tirar o sonho gaúcho de um troféu inédito, temperou a decisão com um dos maiores clássicos nacionais.

A final contra o São Paulo, que desbancou o Criciúma na outra semifinal, ocorre neste sábado (25), a partir das 10h (de Brasília). O palco do duelo ainda não foi confirmado pela FPF (Federação Paulista de Futebol), mas o Pacaembu e o Morumbis surgem como favoritos.

O jogo do título terá torcida única do Tricolor, que será o "mandante" na decisão por ter melhor campanha em relação ao rival.

Como foi o jogo

O Grêmio mostrou o seu cartão de visitas e, por pouco, não abriu o placar logo no primeiro minuto: Hiago costurou pela ponta direita, invadiu a área e deu um passe açucarado para Jeferson, que ficou cara a cara com Kauê e foi bloqueado pelo camisa 1 do alvinegro.

Os paulistas responderam com gol pouco tempo depois. Após escanteio cobrado por Denner da esquerda, o capitão Bahia se livrou da marcação gremista e caprichou no cabeceio, tirando qualquer reação por parte de Ygor: 1 a 0.

Bahia, do Corinthians, celebra gol marcado sobre o Grêmio em duelo da Copinha Imagem: Marco Miatelo/AGIF

O duelo perdeu os contornos de emoção e passou a ser truncado até o intervalo. Os gaúchos até assustaram com Gabriel Mec, enquanto o Corinthians obrigou o goleiro rival a fazer um milagre em chute de Victor Dourado. A arbitragem teve trabalho, e dois cartões amarelos foram aplicados — um para cada lado.

O alvinegro ficou com um a menos no início do 2° tempo, quando Luiz Fernando acabou expulso. O meia-atacante, que havia acabado de ser acionado por Orlando Ribeiro, entrou com a sola da chuteira na canela de Kaick. O juiz, depois de revisão no VAR, aplicou cartão vermelho ao atleta.

Luiz Fernando, do Corinthians, recebe cartão vermelho durante jogo contra o Grêmio na Copinha Imagem: Marco Miatelo/AGIF

O jogo voltou a ser disputado em condições numéricas iguais aos 16 minutos porque Luís Eduardo, do Grêmio, foi para os vestiários mais cedo. Ele trombou com Nicollas a um passo da grande área e, inicialmente, recebeu vermelho direto. O árbitro, no entanto, foi para a cabine rever o lance e trocou a cor do cartão. O problema é que o zagueiro já tinha amarelo e acabou expulso do mesmo jeito.

Gui Negão teve duas chances para sacramentar a vitória paulista, mas não caprichou. Primeiro, o camisa 9 se atrapalhou e parou no goleiro rival, e depois errou o alvo após ganhar no corpo de um zagueiro.

Os minutos finais tiveram a invasão de uma pipa, que revoltou os gremistas e paralisou o confronto por alguns segundos — o objeto foi retirado rapidamente por um gandula.

Desesperado, o Grêmio se lançou ao ataque nos minutos finais e chegou a assustar, mas não conseguiu balançar as redes até o apito final e se despediu da competição.