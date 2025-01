Vasco promove apresentação de três novos reforços para a temporada

O Vasco da Gama apresentou nesta terça-feiras os novos jogadores do clube anunciados nas últimas semanas: o goleiro Daniel Fuzato e os zagueiros Lucas Freitas e Maurício Lemos.

O primeiro a conceder coletiva de imprensa foi o uruguaio Maurício Lemos, que após fim de contrato com o Atlético-MG e assinou com o Cruzmaltino por dois anos.

"Eu tento sempre sair jogando de trás, ser agressivo. Tentar 'vencer' o máximo de bolas possíveis, que é o que tem que fazer um zagueiro, e tentar sempre sair com a bola limpa de trás. Faz pouco tempo que estou trabalhando com o time. Eu vinha de férias, óbvio que não estou 100%, mas estou pertinho. Depois vai depender do treinador a estreia. Vou estar me preparando o máximo possível para poder estrear quanto antes", disse o zagueiro.

"Ele (Puma, lateral do Vasco) me falou muito bem do clube. Foi um ponto muito importante para saber como estava a situação do clube, como era o sistema aqui dentro. E a verdade é que ele me passou um 'reporte' muito bom e isso me convenceu um pouco", relatou o uruguaio.

Lucas Freitas foi o segundo apresentado, o defensor assinou por três temporadas com a equipe e chega sem custos após fim de contrato com o Palmeiras. O jogador disputou o Brasileirão de 2024 pelo Juventude, emprestado, e vinha treinando com o elenco desde a reapresentação para a pré-temporada.

"Eu sou um zagueiro leve, de mais mobilidade, canhoto, gosto de um jogo de posse de bola, construir de trás, tenho um bom 1 contra 1", completou.

"Quanto menos gols a gente tomar, mais chances a gente tem de ganhar o jogo. Então é isso que estamos treinando bastante, para fechar mesmo, não tomar gol, ser uma das defesas menos vazadas da competição", disse o carioca.

Por último, o goleiro Daniel Fuzato foi apresentado, apesar de já ter estreado pela equipe no Campeonato Carioca. O atleta estava no Eibar, da Espanha, e assinou por dois anos com o Gigante da Colina.

"Tento sempre passar a maior segurança possível e, claro, evitar os gols. Acho que foram dois bons jogos em que pude retomar o ritmo de jogo. Foram dois jogos (contra Bangu e Boavista) em que acho que acabei passando no teste, digamos assim", afirmou o goleiro.

"Eu costumo falar que a minha disputa é comigo mesmo. Amanhã, eu terei que vir e treinar melhor do que hoje. Quero ser mais uma opção para o Carille e quando a oportunidade surgir, estar preparado para ajudar o time" finalizou.

Com esses três atletas, o Vasco chegou aos cinco reforços para a temporada de 2025.