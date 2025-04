Transmissão ao vivo de Atlético-MG x São Paulo: veja onde assistir

O Atlético-MG recebe o São Paulo hoje, às 16h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir? Globo (TV aberta para SP —exceto São José dos Campos e Taubaté, MG (exceto Juiz de Fora), RS, SC, PR, GO, MT, MS, TO, AL, BA, CE, PE, PI, PA e DF e Premiere (pay-per-view).

O Galo vai em busca da primeira vitória. A equipe comandada por Cuca foi superada pelo Grêmio por 2 a 1 na 1ª rodada, em Porto Alegre.

O São Paulo empatou em casa. O Tricolor ficou no empate sem gols com o Sport, no Morumbis.

Atlético-MG x São Paulo -- Brasileirão 2025