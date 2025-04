Onde vai passar Mirassol x Fortaleza pelo Brasileirão 2025? Como assistir

Mirassol e Fortaleza se enfrentam hoje, às 18h30 (de Brasília), no José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será exibido com exclusividade pelo Premiere (pay-per-view).

O Mirassol iniciou o Brasileirão com derrota fora de casa. O Leão visitou o Cruzeiro e foi superado por 2 a 1 no Mineirão.

O Fortaleza somou três pontos. Os comandados de Vojvoda receberam o Fluminense e venceram por 2 a 0.

A estreia do Leão do Pici na Libertadores, porém, foi com um revés. No meio de semana, o Fortaleza recebeu o Racing, da Argentina, e acabou derrotado por 3 a 0.

Mirassol x Fortaleza -- Brasileirão 2025