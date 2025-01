Habilidoso e bom finalizador: quem é o 'substituto' de Neymar no Al-Hilal

Ex-Coritiba, Kaio César foi contratado pelo Al-Hilal para "substituir" Neymar, que está de saída da equipe árabe, em tratativas com o Santos.

Quem é Kaio César, novo reforço do Al-Hilal

Aos 20 anos, o jovem vai ao seu terceiro clube na ainda curta carreira, contratado pelo Al-Hilal por cerca de 10 milhões de euros (R$ 62 milhões). Kaio foi criado nas categorias de base do Coritiba, vendido ao Vitória de Guimarães no início do ano passado. Pela equipe de Portugal, jogou 33 partidas e participou ativamente de 12 gols, com quatro marcados e oito assistências.

O atleta é natural de Maceió, em Alagoas, e revelou que a paixão pelo esporte vem desde pequeno. Em entrevista ao canal oficial do Coritiba, Kaio disse que participou de uma peneira no Fluminense quando tinha 12 anos, mas foi recusado pela equipe carioca. Algum tempo depois, passou por processo de avaliação no Coxa e foi aceito.

O ponta tem características parecidas com as de Neymar, sendo veloz e driblador. Assim como o camisa 10 do Al-Hilal, Kaio também tem ótima qualidade de passe e finalização. Naturalmente, controla a bola e finaliza com a perna esquerda, mas não se intimida quando precisa chutar ou fazer um cruzamento com a direita.

Ainda ao canal do Coxa, Kaio disse que se inspira em Messi e Romário, jogadores baixos mas com muita habilidade. "Eu não me vejo abaixo pelo meu tamanho, às vezes eu me vejo até maior", comentou.

O jogador é medalhista dos Jogos Pan-Americanos, de 2023, além de campeão da Copa do Brasil sub-20, em 2021, e do Campeonato Paranaense nas categorias de base, em 2022 e 2023.