No tie-break, Sesc/Flamengo perde do Paulistano Barueri pela Superliga feminina

Nesta segunda-feira, o Sesc/Flamengo perdeu do Paulistano Barueri por 3 sets a 2, com parciais de 25/21, 24/26, 25/23, 22/25 e 13/15, no Maracanãzinho, pela 14ª rodada da Superliga feminina. O grande destaque da partida foi Jheovana, que fez 26 pontos pela equipe visitante.

Com o resultado, o Sesc/Flamengo segue na quinta colocação do campeonato, com 30 pontos. Já o Paulistano Barueri está em décimo lugar, com dez.

O Sesc/Flamengo volta à quadra no domingo (26), contra o Pinheiros, pela próxima rodada da Superliga. Já o Paulistano Barueri joga na terça-feira (28), contra o Praia Clube.

Fim de jogo. O #SescRJFlamengo foi derrotado pelo Barueri por 3 sets a 2. ? Adriano Fontes/CRF#FlaVôlei pic.twitter.com/cnVzVHjuJg ? Time Flamengo (@TimeFlamengo) January 20, 2025

O jogo

O primeiro set foi de domínio da equipe da casa, que aproveitou os erros cometidos pelo Paulistano Barueri para fechar em 25/21. As visitantes voltaram para a segunda parcial mais agressivas e chegaram a empatar o placar em 21/21. Na reta final, com um ace de Lyara e ponto de Jheovana, o Paulistano Barueri fechou em 26/24.

O terceiro set começou equilibrado, mas o Sesc/Flamengo conseguiu abrir vantagem pela grande atuação de Juju, que pontuou em todas as bolas que recebeu, para fechar o set em 25/23. O Paulistano Barueri precisava vencer o quarto set para forçar o tie-break. Jheovana apareceu mais uma vez com pontos decisivos e as visitantes ganharam por 25/22.

No tie-break, o Sesc/Flamengo chegou a estar na frente do placar por três pontos, porém o Paulistano Barueri conseguiu a virada e venceu por 15/13.

Superliga masculina

Já pela 14ª rodada da Superliga masculina, o Vôlei Renata venceu o Suzano Vôlei por 3 sets a 0, com parciais de 31/29, 25/18 e 25/23, no Ginásio do Taquaral.