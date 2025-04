Cris Cyborg anuncia retorno ao boxe em luta que marca seus 20 anos de carreira

No dia 17 de maio, Cristiane Justino completa oficialmente 20 anos de carreira como lutadora profissional. E para celebrar a data, 'Cyborg' fará o que sabe fazer de melhor: competir. Enquanto não resolve sua situação na PFL, a brasileira retorna aos ringues de boxe para enfrentar Precious Harris-McCray. O confronto, programado para até seis rounds de duração, servirá como 'co-main event' do 'Fight Night III', com sede em San Jose (EUA).

A novidade foi anunciada pela própria companhia e confirmada por Cris através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Com a confirmação, a brasileira voltará a fazer negócios com um velho conhecido: Scott Coker, um dos promotores do evento de boxe. Ex-presidente do Bellator, o dirigente construiu uma relação de amizade com Cyborg, que marcou época em sua então companhia de MMA.

"17 de maio de 2005 é o aniversário da minha primeira luta profissional. Este ano completa 20 anos de carreira profissional e, para comemorar: em 17 de maio de 2025, estarei lutando contra Precious Harris-McCray em uma luta de boxe profissional de 6 rounds em San Jose, Califórnia", destacou Cris, em sua conta oficial no 'Instagram'.

Cartel no boxe

Aos poucos, Cris vai construindo sua trajetória na nobre arte. Em cima dos ringues, a brasileira é dona de um cartel de 4-0 no boxe profissional - com direito a três vitórias por nocaute. Sua próxima adversária, Precious, detém um histórico de 4-1 na modalidade. Disposta a se manter ativa, a striker curitibana fará sua terceira disputa somente nesta temporada. Em março de 2025, Cyborg já havia vencido Karen Fernandez e Valentina Angarita.

