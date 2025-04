Real chega a 11 derrotas na temporada e pode quebrar recorde do século

"O Real Madrid de Carlo Ancelotti se acostumou a perder". A frase do jornal Marca após a derrota para o Arsenal na Champions League expõe uma temporada atípica do time merengue, que pode até mesmo quebrar um recorde negativo do século 21.

O que aconteceu

O Real Madrid chegou a 11 derrotas na temporada, em 52 jogos. O time foi superado cinco vezes na Liga dos Campeões (Lille, Milan, Liverpool, Atlético de Madri e Arsenal), cinco no Espanhol (Barcelona, Athletic Bilbao, Espanyol, Betis e Valencia) e uma na Supercopa da Espanha (Barcelona).

Para se ter uma ideia da queda de rendimento, o Real perdeu apenas dois jogos na temporada passada (ambos para o Atlético de Madri), em 55 partidas. Pesa ainda o fato de dois dos 11 revezes da temporada atual terem sido de goleada para o maior rival, o Barcelona: 4 a 0 pelo Campeonato Espanhol e 5 a 2 na Supercopa da Espanha.

A má fase já faz a imprensa espanhola cogitar que o Real de Ancelotti pode quebrar o recorde de derrotas do clube em uma só temporada neste século: 18, em 2018/19, quando o time foi comandado por três técnicos: Lopetegui, Solari e Zidane. Ainda restam ao menos 13 jogos pela frente, contando Liga dos Campeões, Espanhol, Copa do Rei e Super Mundial de Clubes.

Os tropeços nos dois últimos jogos complicaram a vida da equipe merengue na busca pelos dois principais objetivos da temporada 2024/25: os títulos do Espanhol e da Champions League. A derrota de 2 a 1 para o Valencia impediu que os comandados de Ancelotti encostassem no líder Barcelona, enquanto o revés de 3 a 0 para o Arsenal deixou a equipe precisando de uma virada histórica no jogo de volta para seguir vivo na competição continental.

Antes de tentar virar o jogo contra o Arsenal na quarta-feira que vem, o Real Madrid tem compromisso no domingo (13) para seguir vivo na busca pelo título do Campeonato Espanhol. O time de Carlo Ancelotti visita o Alavés pela 31 rodada, às 11h15 (de Brasília).