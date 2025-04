Transmissão ao vivo de Lyon x Manchester United: veja onde assistir

Lyon e Manchester United entram em campo hoje, às 16h (de Brasília), no Groupama Stadium, em Lyon, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga Europa.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida com exclusividade pela CazéTV (Youtube).

O Lyon passou sem sustos pela fase anterior. A equipe francesa superou o Steua Bucareste com 7 a 1 no placar agregado.

O United também não teve problemas nas oitavas de final. Os Diabos Vermelhos despacharam a Real Sociedad com 5 a 2 no agregado, com destaque para a goleada por 4 a 1 em Old Trafford.

Lyon x Manchester United -- Liga Europa