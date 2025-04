São Paulo revê atacantes quarentões: um é freguês; o outro, pedra no sapato

Do UOL, em São Paulo

O São Paulo reencontra nesta noite de Libertadores dois centroavantes veteranos que defenderam equipes rivais no Brasil: Paolo Guerrero e Hernán Barcos.

O que aconteceu

Os dois atacantes quarentões defendem o Alianza Lima, que encara o Tricolor hoje no Morumbis. Eles "dividem" a camisa 9 e são as principais ameaças ofensivas da equipe. A partida, válida pela segunda rodada do Grupo D, tem início às 21h30 (de Brasília)

Juntos, eles marcaram sete gols no São Paulo, mas possuem retrospectos opostos. Enquanto um não traz boas lembranças, o outro possui um histórico amplamente favorável ao tricampeão da Libertadores.

Ex-Corinthians, o peruano Guerrero costuma ser pedra no sapato são-paulino. Ele já conquistou um título sobre o time do Morumbi (o da Recopa Sul-Americana de 2013), tem mais vitórias do que derrotas e só perdeu uma das cinco partidas em que balançou a rede.

Já o argentino Barcos, ex-Palmeiras, é freguês do Tricolor. Ele venceu somente um duelo dos oito disputados contra o São Paulo, acumulando dois empates e cinco derrotas —sendo quatro delas seguidas. Ele também enfrentou a equipe enquanto jogava por Grêmio e Cruzeiro, mas só marcou no primeiro Choque-Rei, quando anotou dois no empate por 3 a 3.

Hernán Barcos já marcou quatro vezes pelo Alianza Lima na 'pré-Libertadores' Imagem: Reprodução

Nesta temporada, eles combinam para oito gols marcados. Cada um deles marcou quatro vezes, com Guerrero sendo o titular na Liga Peruana e Barcos, na Libertadores. O argentino já anotou quatro vezes no torneio continental, enquanto o peruano ainda está em branco.

O time peruano chega para o jogo no Morumbis vindo de uma sequência ruim. O Alianza Lima não vence há quatro jogos, tendo perdido na estreia na fase de grupos para o Libertad, em casa.