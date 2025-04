Quem é o tenista americano que deu salto maior que de João Fonseca em 2024

O tenista norte-americano Jenson Brooksby foi campeão em Houston e saltou da 507ª para a 172ª colocação no ranking divulgado ontem pela ATP.

O que aconteceu

O salto de 335 colocações em uma semana é maior que o de João Fonseca em 2024. Em fevereiro do ano passado, o brasileiro, então com 17 anos, subiu 312 posições depois de chegar às quartas de final no Rio Open, saindo do 655º lugar para o 343ª.

Jenson Brooksby, de 24 anos, já chegou ao nº 33 do mundo em 2022, mas caiu no ranking depois de ficar afastado das quadras por quase dois anos por conta de lesões e de uma suspensão por faltar a testes antidoping.

Antes de voltar ao circuito da ATP em janeiro neste ano, Brooksby revelou nas redes sociais ter sido diagnosticado com transtorno do espectro autista na infância.

É o momento de compartilhar algo que eu mantive em silêncio por toda a minha vida. Eu fui diagnosticado com um nível severo do espectro autista quando era criança e era não-verbal até os quatro anos. Precisava de 40 horas de terapia por semana. Minha mãe nunca desistiu e fez tudo o que podia para me ajudar. Eu não estaria aqui se não fosse por ela e tenho muita sorte de ter pais que nunca desistiram

Decidi que este seria o momento de contar a minha história e espero que possa inspirar mais famílias a não desistirem. Os últimos 23 meses foram muito difíceis para mim. Mas estou cercado de boas pessoas que acreditaram em mim. Sou muito grato por voltar ao tênis profissional na Austrália. Vejo vocês em breve Brooksby nas redes sociais

Brooksby reestreou no circuito com derrota no Australian Open 2025. Ele perdeu para o compatriota Taylor Fritz. A primeira vitória veio no Masters 1000 de Indian Wells, em março, quando era 937º do ranking e bateu o italiano Benjamin Bonzi, então 62º do ranking.

Neste domingo (6), ele foi campeão do ATP 250 de Houston ao surpreender o compatriota Frances Tiafoe na decisão, por 2 sets a 0 (6-4 e 6-2). Foi, inclusive, o seu primeiro título em um torneio de ATP.

