Scooby, Chumbo e mais: Onda gigante a 29 km da costa terá torneio inédito

O Urca Challenge, um evento inédito de surfe de ondas gigantes do Brasil, está confirmado para esta sexta-feira na bancada da Urca do Minhoto, a 29 km da costa de Guamaré, no Rio Grande do Norte. Está prevista uma ondulação considerada histórica, com potencial para oferecer as maiores ondas já registradas na região.

Atletas de peso

Entre os 16 convidados estão nomes experientes como Lucas Chumbo, Pedro Scooby, Rodrigo Koxa, além do veterano Fábio Gouveia e da big rider Michelle des Bouillons. O evento também marca presença local com atletas como Danilo Costa, Vitor Faria e Jadson André.

A lista completa inclui representantes de diferentes estados brasileiros, com destaque para surfistas especialistas em ondas grandes. Dois alternates também estão de sobreaviso caso haja necessidade de substituições.

Como funciona

A disputa será realizada em um único dia, aproveitando a melhor janela de ondulação, buscando a melhor performance em ondas grandes e pesadas, que devem ultrapassar os seis metros nas séries.

O formato é simples e direto: duas semifinais e uma final, com os atletas competindo em baterias com pranchas de tow-in (rebocadas por jet ski).

Os critérios de julgamento levam em conta controle, comprometimento, linha da onda e manobras executadas.

Premiação

A competição faz parte do circuito Big Wave Brasil (BWB) e é chancelada pela Confederação Brasileira de Surf (CBSurf), com apoio da Mormaii, em parceria com a Federação de Surf do Rio Grande do Norte (Fesurf-RN).

A competição vai distribuir um total de R$ 100 mil em premiação, com R$ 30 mil para o campeão. Além disso, o vencedor garante vaga na etapa do BWB em Praia do Cardoso (SC), o que aumenta ainda mais a importância da prova.