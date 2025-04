Cruzeiro gastou muito e contratou mal, diz Casão: 'Responsável é o Mattos'

Derrotado em casa na Sul-Americana, o Cruzeiro gastou muito e contratou mal nesta temporada sob o comando de Alexandre Mattos, afirmou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte desta quinta (10).

O Cruzeiro contratou muito mal. Isso estava na cara, não fui só eu que falei quando começaram a fazer as contratações que isso aí não ia dar certo ou que o risco era muito grande.

Alexandre Mattos o estilo dele é esse: ele contrata, se o jogador pede três caminhões, ele convence o presidente a dar os três caminhões, sem saber se vai dar time ou não.

Casagrande

O colunista destacou que os principais reforços da Raposa são remunerados como se estivessem no auge profissional. E não estão.

Para Casão, o erro é de quem contratou.

Paga uma fortuna para o Dudu, que era reserva do Palmeiras, para o Gabriel, que era reserva do Flamengo, o Cássio estava já saindo do Corinthians, o Fagner era reserva do Corinthians, o Fabrício Bruno era reserva do Flamengo. E está todo mundo ganhando como se tivessem sido contratados no auge da carreira.

Qual é o maior responsável? É o Alexandre Mattos, não é a primeira vez nem o primeiro trabalho que ele faz desse jeito. Aliás, ele só trabalha assim — compra um caminhão de jogador, vai muito pela amizade, pela convivência com o cara, e não se preocupa se está gastando muito ou pouco.

O Cruzeiro gastou muito e errado. O Alexandre Mattos é um ótimo profissional, mas que erra muitas vezes nessa situação de valorizar excessivamente o jogador que está comprando, mesmo em baixa.

Casagrande

Casão: Ríos errou, mas não pode ser condenado pela torcida do Palmeiras

Richard Ríos errou ao pedir silêncio à torcida do Palmeiras após fazer o gol da vitória sobre o Cerro Porteño na Libertadores, mas estava sendo vaiado e não pode ser condenado por uma reação instintiva, opinou o colunista Walter Casagrande.

Sobre o Ríos, a torcida estava pegando no pé dele antes de ele fazer o gol. Ele não fez o silêncio de graça, da cabeça dele — 'fiz o gol e vou mandar a torcida calar a boca'. Não foi isso, a torcida estava vaiando.

Então, a reação dele foi errada? Cara, quem está dentro do campo é ele, na tensão, ouvindo a torcida vaiar qualquer jogada errada. Na hora que ele faz o gol, ele tem uma reação instintiva, não é uma coisa pensada — o cara não pensou no vestiário 'se eu fizer um gol, vou mandar a torcida calar a boca'.

Ele errou? Errou. Mas não pode ser condenado por isso porque ele está dentro do campo e tem que levar em consideração as reações do jogador no meio de uma partida de futebol.

Casagrande

Para o colunista e ex-jogador, Ríos teve uma reação emocional normal para quem está imerso nos humores de uma partida de futebol.

A própria imprensa esportiva analisa as reações do jogador de futebol como se ele estivesse na sala da casa dele, vendo TV, como se ele tivesse tomando um copo d'água sentado no sofá.

O cara está correndo, jogando, disputando, é competitivo, está difícil o jogo, ele erra e a torcida vaia, e ele teve uma reação instintiva. Isso não é condenável.

Casagrande

Assista ao comentário:

