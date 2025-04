Atlético de Madrid renova parceria com fornecedora de material esportivo até 2035

Nesta quinta-feira, Atlético de Madrid e Nike renovaram acordo de patrocínio por mais dez anos, até 2035. Desde 2001, a marca norte-americana é a responsável por fornecer os materiais esportivos do clube.

"Com a assinatura deste acordo, olhamos para o futuro com o mesmo espírito e ambição que nos uniu desde o início, para continuar crescendo e enfrentando os grandes desafios que temos pela frente, com o horizonte iminente da nossa participação neste verão na primeira edição do Mundial de Clubes nos Estados Unidos e a próxima inauguração do projeto Cidade do Esporte", publicou o clube.

O contrato atual, com vigência até 2026, rende ao Atlético de Madrid cerca de 10 milhões de euros (R$ 64,5 milhões) por temporada, segundo o jornal El Economista. O jornalista Rubén Uría, que cobre o Atlético de Madrid, afirma que o novo acordo com a Nike é três vezes maior e que, em valores, fica atrás apenas do Barcelona e Paris Saint-Germain .

Desde o início da parceria com a Nike, em 2001, o Atlético venceu duas vezes o Campeonato Espanhol (2013/14 e 2020/21), três vezes a Supercopa da Uefa (2010/11, 2012/13 e 2018/19), três vezes a Europa League (2009/10, 2011/12 e 2017/18), uma vez a Copa da Espanha (2012/13) e uma vez a Supercopa da Espanha (2014/15).







No último mês, o clube espanhol também renovou uma parceria por mais dez anos. A cerveja Mahou San Miguel, uma das maiores da Espanha, seguirá com o Atlético até 2035.

O Atlético de Madrid é o terceiro colocado do Campeonato Espanhol, com 60 pontos. A equipe será uma das participantes do Mundial de Clubes de 2025, dividindo o grupo B com Botafogo, Paris Saint-Germain e Seattle Sounders.