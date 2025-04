Raphael Veiga sofre luxação no ombro, mas não precisará de cirurgia

Raphael Veiga foi diagnosticado com uma luxação no ombro esquerdo após realizar exame nesta quinta-feira. O meio-campista, entretanto, não precisará passar por procedimento cirúrgico, seguindo um tratamento convencional com o Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras.

Veiga teve de ser substituído logo aos dez minutos do primeiro tempo da partida contra o Cerro Porteño, na última quarta-feira, no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Após ser avaliado ainda em campo pela equipe médica do Palmeiras, Raphael Veiga teve de ser substituído prontamente por Felipe Anderson, que acabou sendo um dos destaques da equipe de Abel Ferreira contra o Cerro Porteño.

Curiosamente, Veiga já havia sido poupado da estreia do Palmeiras na Libertadores, contra o Sporting Cristal, também por causa de um problema físico. Na ocasião, o meia se recuperada de uma pancada na região lombar. Desta vez, ele até chegou a entrar em campo, mas sua presença durou apenas dez minutos.

Sem Raphael Veiga, a expectativa é de que Felipe Anderson receba mais oportunidades do técnico Abel Ferreira. O treinador alviverde, inclusive, elogiou a atuação do meia-atacante em entrevista pós-jogo.