Fifa disponibiliza mais ingressos para todos os jogos do Mundial de Clubes

A Fifa disponibilizou mais ingressos para o Mundial de Clubes 2025, que acontece nos EUA. A decisão, divulgada por meio das redes sociais nesta quinta-feira, foi tomada por conta da alta demanda do público para a competição. O torneio acontecerá entre os dias 14 de junho e 13 de julho e conta com a participação de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

Thirty-two rivals. Only one world champion. ? New tickets now available for the ultimate summer of football at the #FIFACWC ?? ? FIFA Club World Cup (@FIFACWC) April 10, 2025

, a Fifa disponibilizou mais ingressos, incluindo nos setores inferiores dos estádios, os mais procurados pelos torcedores.

A Fifa segue com a sua política de venda de ingressos, dividida em dois pacotes: o Ticket Pack e o Super Ticket Pack. No primeiro, o comprador garante uma entrada para dois jogos do Mundial de Clubes, com a opção de adicionar um terceiro jogo mediante a custo adicional. A oferta "premium" inclui um lugar para 20 jogos do torneio, sendo obrigatório incluir uma semifinal, além da partida de abertura ou a final.

O torcedor que comparecer ao Mundial de Clubes ganha a oportunidade de adquirir ingressos antecipados para a Copa do Mundo de 2026, realizada no Canadá, Estados Unidos e México. Essa promoção é exclusiva às compras no site oficial da entidade, em FIFA.com/tickets.

Os estadunidenses lideram a lista de torcedores que mais compraram ingressos para o Mundial de Clubes, seguidos por brasileiros, argentinos e mexicanos. Na Europa, os alemães foram os que mais obtiveram lugares para o torneio.

Com 63 jogos, o Mundial de Clubes contará com 11 sedes nos EUA: Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Nashville, Miami, Nova Iorque/Nova Jérsei, Orlando, Filadélfia, Seattle e Washington D.C.

A abertura será no Hard Rock Stadium, na Flórida, no dia 14 de junho. A final ocorrerá no MetLife Stadium, em Nova Jérsei, no dia 13 de julho.