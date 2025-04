Perto da volta, Neymar participa de jogo-treino do Santos contra Água Santa

Do UOL, em Santos (SP)

Neymar participou do jogo-treino de hoje entre Santos e Água Santa no CT Rei Pelé.

O que aconteceu

Neymar mostrou que está perto de voltar a jogar pelo Santos após mais de um mês.

O astro esteve em campo no jogo-treino contra o Água Santa. Ele participou do momento onde a equipe estava com os reservas.

O camisa 10 teve um edema na coxa esquerda e depois passou por processo individualizado de reequilíbrio e fortalecimento muscular para evitar novas lesões.

Neymar deve estar à disposição do Peixe contra o Fluminense, domingo, no Maracanã. Ser titular ou não dependerá do desempenho nos próximos treinamentos.

O técnico Pedro Caixinha fez alguns testes nesse jogo-treino, como Gil e Luan Peres na dupla de defesa, João Schmidt e Diego Pituca no meio-campo e Thaciano e Rollheiser juntos no ataque.

Soteldo, com desconforto muscular na coxa, continuou o tratamento e não foi a campo.

Aderlan, recuperado de cirurgia no joelho, foi testado nesse jogo-treino e está perto de ficar à disposição.