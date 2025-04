João Ricardo, do Fortaleza, aparece em ranking dos melhores goleiros do mundo no último ano

O Centro Internacional de Estudos Esportivos (CIES) publicou, nesta quarta-feira, uma lista com os 100 goleiros com o melhor desempenho no mundo, ao longo do último ano. João Ricardo, do Fortaleza, é o único brasileiro no top-10.

O ranking foi feito com base em três fatores: nível esportivo das partidas, resultados dos jogos (pontos por jogo) e diferença da porcentagem de defesas em comparação à expectativa de gols sofridos pela equipe. Apenas compromissos por campeonatos nacionais, disputados entre os dias 31 de março de 2024 e 31 de março de 2025, foram levados em conta.

João Ricardo aparece na 8ª posição, com um índice de 83,7. O goleiro do Fortaleza teve +7,05% de porcentagem de defesas em relação à expectativa de gols sofridos, sendo o valor mais alto entre os goleiros do top-10 e o 7º no geral.

Fora das cinco principais ligas europeias, João Ricardo é o 2º colocado, atrás apenas de Stanislav Agkatsev, do Krasnodar-RUS, com o índice de 87,4.

O italiano Gianluigi Donnarumma, do Paris Saint-Germain, é o líder geral do ranking, com um índice de 95,5. Yann Sommer (91,7), da Inter de Milão, Thibaut Courtois (88), do Real Madrid, Stanislav Agkatsev (87,4), do Krasnodar, Mark Flekken (85,9), do Brentford, Robert Sánchez (84,1), do Chelsea, Péter Gulácsi (83,9), do Leipzig, João Ricardo (83,7), do Fortaleza, Moritz Nicolas (83,3), do Borussia Monchengladbach, e Robin Zentner (82,2), do Mainz 05, completam o top-10.

Além dele, outros seis goleiros do futebol brasileiro aparecem na lista. Weverton (80,6), do Palmeiras, é o 18º colocado, John (78,8), do Botafogo, é o 25º, Hugo Souza (76,3), do Corinthians, é o 28º, Tiago Volpi (74,6), do Grêmio, é o 36º, Cássio (69,5), do Cruzeiro, é o 62º e Léo Jardim (66), do Vasco, é o 90º.