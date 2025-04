Marcos Rocha e Paulinho treinam e se aproximam de retorno aos gramados no Palmeiras

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Cerro Porteño, na última quarta-feira, pela Libertadores, o elenco do Palmeiras se reapresentou, nesta quinta, para iniciar a preparação para o clássico diante do Corinthians, que acontece no próximo sábado. Lesionados, o atacante Paulinho e o lateral-direito Marcos Rocha treinaram normalmente e podem ser reforços para a equipe no curto prazo.

Descansar? Vou nada! ? A chave virou de novo e nós já iniciamos a preparação pro Derby do fim de semana! ? ? https://t.co/5cJeenSbh5 pic.twitter.com/rT1vnVKgmU ? SE Palmeiras (@Palmeiras) April 10, 2025

Os atletas que iniciaram o confronto pela Libertadores como titulares realizaram um recovery no centro de excelência, já o restante do elenco fez trabalhos técnicos em espaços reduzidos no campo, com a presença de alguns jogadores das categorias de base do clube.

Paulinho se recupera de uma cirurgia na tíbia da perna direita, realizada no início de dezembro de 2024. O jogador deu início à transição física na última segunda-feira, mas é pouco provável que ele seja relacionado para o clássico contra o Corinthians, uma vez que está afastado dos gramados há cinco meses. O lateral Marcos Rocha, por sua vez, tem mais chance de pintar como novidade no Derby após se recuperar de uma lesão na coxa esquerda.

Ao final das atividades no CT, o atacante Allan, Cria da Academia, comentou sobre a sua estreia na Libertadores e sobre a boa avaliação da comissão técnica sobre ele.

"Fico muito feliz de estrear em Libertadores, realizar mais um sonho com essa camisa aqui, poder entrar e ajudar meus companheiros e fazer um bom jogo. Só agradecer pela oportunidade. Fico feliz também pelos comentários, por ver que a comissão acompanha o meu trabalho, o Abel vem falando comigo também. Venho me dedicando muito nos treinos para poder entrar nos jogos e ter uma boa atuação", declarou.

O atleta de 20 anos também falou sobre o clássico do fim de semana, destacando que a equipe ainda está "se conhecendo melhor".

"É um grupo novo, estamos nos conhecendo melhor. As vitórias têm sido muito importantes, assim a gente chama a torcida para perto também. Cada jogo, cada vitória tem sido importante por isso. A gente sabe que é um jogo difícil, estamos nos preparando bastante. Sabemos o que a gente pode enfrentar lá em Barueri, mas temos uma equipe boa também e acredito que possamos fazer um bom jogo"

Substituído com apenas dez minutos de jogo, Raphael Veiga foi diagnosticado com uma luxação no ombro esquerdo após realizar exame na reapresentação da equipe. O meio-campista, entretanto, não precisará passar por procedimento cirúrgico, seguindo um tratamento convencional com o Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras.

O Alviverde recebe o Corinthians, na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeontao Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), neste sábado.