Virna Jandiroba quer carimbar vaga pelo cinturão no UFC 314: "Sou a próxima"

Virna Jandiroba tem um objetivo claro em mente: a brasileira acredita que uma vitória sobre Yan Xiaonan no UFC 314, neste sábado (12), deve garantir sua chance de disputar o cinturão peso-palha (52 kg) do Ultimate. Em entrevista à reportagem da Ag Fight, Jandiroba deixou claro que enxerga o duelo como uma verdadeira eliminatória informal pela próxima vaga na disputa pelo título.

A divisão dos palhas vive um momento de renovação e movimentação intensa, com Weili Zhang consolidada no topo, mas sem uma desafiante imediata definida. Caso confirme o favoritismo, Virna pode, enfim, conquistar seu lugar na luta mais importante da carreira - e com base no que disse, ela está pronta para isso. Ainda durante o papo, revelou, no entanto, que não há uma promessa do Ultimate de que ela será a próxima desafiante ao título.

"Não existe um acordo verbal, mas eu acho que não tem mais o que fazer. Acho que está claro e o público também quer me ver como desafiante ao cinturão. Está tudo muito claro agora e eu sou a próxima da fila definitivamente", contou Jandiroba.

O momento favorece a baiana. Vindo de quatro vitórias seguidas e ocupando a terceira posição no ranking da categoria, ela agora encara justamente a número 1 da divisão. A chinesa, por sua vez, já enfrentou a campeã e se mantém entre os principais nomes da categoria. Um triunfo sobre a adversária colocaria 'Carcará' em uma posição praticamente incontestável.

"Sendo bem sincera, nós imaginávamos que, após vencer a Amanda Lemos, eu teria a oportunidade de disputar o cinturão, mas a Tatiana Suarez, de fato, estava na minha frente no ranking. Eu costumo dizer que eu não sei se tudo tem um significado, mas eu busco e escolho dar um significado. Acho que é uma coisa de cada vez e que essa luta com a Yan Xiaonan vai me amadurecer. Espero vencer e aí disputar o cinturão obviamente", disse a brasileira de 36 anos.

Jogo previsível?

Conhecida pelo seu jogo de chão afiado, Virna Jandiroba tem buscado se tornar uma lutadora menos previsível. A brasileira aposta na combinação de recursos para confundir adversárias e transformar a previsibilidade em uma arma imprevisível.

"Eu acho que todo mundo sabe o que eu quero, mas não sabe quando, e nem de que forma eu vou fazer. Esse é o negócio. Você ter recursos porque a questão de eu ter muitos recursos, apesar da previsibilidade, isso também deixa o jogo imprevisível, sabe? Então, eu acho que é esse tempero que traz a imprevisibilidade e pode confundir as minhas adversárias", ressaltou a baiana.

Visando melhorar ainda mais seu jogo de chão, Carcará ainda contou com uma ajuda de peso em seu camp. A lutadora teve sessões de treino com o compatriota Demian Maia, atleta que fez sucesso no UFC por seu jiu-jitsu afiado.

