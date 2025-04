Portuguesa anuncia empréstimo de Rafael Santos à Chapecoense

Nesta quinta-feira, a Portuguesa anunciou o empréstimo do goleiro Rafael Santos à Chapecoense. O arqueiro de 36 anos fica no time catarinense até o final de 2025.

A Portuguesa SAF comunica que cedeu por empréstimo o goleiro Rafael Santos à Associação Chapecoense de Futebol até o final da temporada. Um dos destaques de sua posição na Série B do Campeonato Brasileiro em 2024, Rafael retornou à Lusa nesta temporada, sendo titular nos 13... pic.twitter.com/IkqAKCVfVW ? Portuguesa (@Lusa_Oficial) April 10, 2025

Essa foi a segunda passagem do goleiro pela Lusa. Entre 2014 e 2015 ele defendeu o clube em 43 partidas.

Na atual temporada, Rafael Santos foi titular nas 13 partidas que a Portuguesa disputou.

A Chapecoense se reforçou com o goleiro visando a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O técnico Gilmar del Pozzo agora conta com três arqueiros: Deivity, Léo Vieira e Rafael Santos.

Na carreira, Rafael Santos disputou 470 jogos e não sofreu gols em 146 oportunidades.

Ficha técnica

Nome completo: Rafael de Carvalho Santos



Cidade: Barretos (SP)



Altura: 1,91m



Peso: 85kg



Data de nascimento: 14/03/1989 (36 anos)



Posição: Goleiro



Carreira: 2010 - Corinthians (SP); 2011 - Avaí (SC); 2012 - Red Bull Bragantino (SP); 2013 - Botafogo (SP); 2013 e 2014 - São Caetano (SP); 2014 e 2015 - Portuguesa (SP); 2015 - Guarani (SP); 2016 - Madureira (RJ); 2016 - Tupi (MG); 2017 - Bahia (BA); 2018 e 2019 - Vila Nova (GO); 2020 e 2021 - Confiança (SE); 2022 - Tombense (MG); 2023 e 2024 - Operário (PR); 2025 - Portuguesa (SP); 2025 - Chapecoense (SC).