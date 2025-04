Corinthians detalha venda de ingressos para duelo contra o Fluminense pelo Brasileirão

Nesta quinta-feira, o Corinthians divulgou informações sobre a venda dos ingressos para o jogo contra o Fluminense, válido pelo Campeonato Brasileiro. A bola irá rolar na Neo Química Arena na próxima quarta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), pela quarta rodada da competição nacional.

As entradas irão variar entre os preços inteiros de R$ 75 e R$ 280 e poderão ser adquiridas por meio do site https://www.fieltorcedor.com.br/. A abertura da comercialização dos ingressos acontecerá ainda nesta quinta-feira, às 15h, para não pagantes e PCD's.

Sexta-feira (11), às 11h, ocorrerá a abertura da venda de estacionamento para os proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira, do Fiel Torcedor. A partir das 13h, a comercialização iniciará para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 80 pontos. Às 17h, membros do Fiel Torcedor com 40 pontos serão capazes de comprar e, às 19h, aqueles que possuem 20 pontos estarão aptos.

No sábado (12), a venda começará para os demais membros adimplentes do Fiel Torcedor e, para fechar, na próxima segunda-feira (14), os ingressos serão disponibilizados ao público geral.

INGRESSOS PARA A PARTIDA CONTRA O FLUMINENSE PELO BRASILEIRÃO! ??? Confira os detalhes da venda de ingressos para a partida entre Corinthians e Fluminense, válida pela 4ª rodada do Brasileirão, que acontece no dia 16/04 (quarta-feira), às 19h30! ?? Saiba mais ??... pic.twitter.com/8ODXhD2NRF ? Corinthians (@Corinthians) April 10, 2025

Antes, porém, neste sábado, o Corinthians entra em campo para enfrentar o Palmeiras. O Derby, que acontecerá na Arena Barueri, vale pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira os valores integrais dos ingressos para a partida diante do Fluminense:

NORTE - R$ 75,00



SUL - R$ 80,00



LESTE SUPERIOR LATERAL - R$ 110,00



LESTE SUPERIOR CENTRAL - R$ 110,00



LESTE INFERIOR LATERAL - R$ 130,00



LESTE INFERIOR CENTRAL - R$ 180,00



OESTE SUPERIOR - R$ 198,00



OESTE INFERIOR CORNER - R$ 260,00



OESTE INFERIOR LATERAL - R$ 280,00