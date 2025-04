Cruzeiro confirma lesão de Matheus Henrique, que passará por cirurgia

Substituído com 13 minutos na derrota do Cruzeiro para o Mushuc Runa, por 2 a 1, na última quarta-feira, pela Sul-Americana, o meio-campista Matheus Henrique foi diagnosticado com uma lesão no menisco lateral do joelho direito.

O Cruzeiro informa que o atleta Matheus Henrique foi submetido a exames que diagnosticaram lesão no menisco lateral do joelho direito. A indicação para o caso é de uma cirurgia, que será realizada nos próximos dias. Todo o processo de recuperação acontecerá no departamento de... pic.twitter.com/TNdw4BXMsK ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) April 10, 2025

O clube divulgou que, para esta lesão, é indicada a realização de uma cirurgia, que será feita nos próximos dias. A contusão do atleta pode tirá-lo de ação por cerca de três meses.

Peça importante da equipe na temporada, Matheus Henrique acumula 13 partidas e um gol marcado com o Cabuloso em 2025.

O meio-campista estará fora do próximo duelo da equipe mineira, que visita o São Paulo, no Morumbis, pela terceira rodada do Brasileirão. O confronto está marcado para às 17h30 (de Brasília) do próximo domingo.