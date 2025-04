Com quase dois gols de média por jogo, Bahia tem o melhor ataque da Série A em 2025

Invicto há onze jogos após a vitória sobre o Nacional, nesta quarta-feira, pela Libertadores, o Bahia é dono do melhor ataque entre os times da Série A na temporada. A equipe acumula 48 gols marcados em apenas 26 partidas disputadas, resultando em uma média de 1,7 bola na rede por jogo.

Além da boa fase na frente, o Tricolor também tem números expressivos quando se trata de defesa. Os baianos sofreram apenas 15 gols neste ano e já possuem 14 jogos sem serem vazados.

Campeão do Campeonato Baiano nesta temporada, o Bahia conquistou sua primeira vitória na Libertadores depois de 35 anos. A equipe venceu o Nacional do Uruguai por 1 a 0, fora de casa, no estádio Gran Parque Central, nesta quarta-feira. Na primeira rodada do torneio, o clube havia empatado com o Internacional em 1 a 1.

Erick Pulga marca golaço e Esquadrão bate o Nacional em Montevidéu. Com o resultado, Bahia assume liderança do grupo F.

Nas outras competições o Esquadrão de Aço vem com um bom desempenho. A equipe está invicta na Copa do Nordeste e classificada para a próxima fase da competição. No Brasileirão, o time de Rogério Ceni empatou nas duas primeiras rodadas, por 1 a 1 e 2 a 2 contra Corinthians e Santos, respectivamente. Já na Copa do Brasil, Everton Ribeiro e companhia enfrentam o Paysandu pela terceira fase.

Os baianos voltam a campo neste domingo, quando enfrentam o Mirassol pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova, às 16h (de Brasília).