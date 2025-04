Palmeiras tem 87,5% de aproveitamento na fase de grupos da Copa Libertadores desde 2020

O Palmeiras bateu o Cerro Porteño-PAR, nesta quarta-feira, por 1 a 0, pela segunda rodada da Copa Libertadores, no Allianz Parque. Desde 2020, o Verdão tem 87,5% de aproveitamento na fase de grupos da competição.

Nesse período, foram 32 jogos disputados, com 27 vitórias, três empates e apenas duas derrotas. Segundo dados do Sofascore, nessas partidas, o Palmeiras marcou 96 gols, com uma média de três por jogo, e sofreu somente 25, com média de 0,78 por duelo. Além disso, a equipe ainda saiu de campo sem ser vazada em 16 oportunidades (50%) e teve média de 54,4% de posse de bola.

Palmeiras na fase de grupos da Libertadores desde 2020: ?? 32 jogos

? 27V - 3E - 2D (!)

? 87.5% aproveitamento (!)

?? 96 gols (3.0 /j!)

? 25 gols sofridos (0.78 /j!)

? 16 jogos sem sofrer gol (50%!)

? 54.4% posse de bola ?? pic.twitter.com/rJbowgCIRU ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 10, 2025

O Palmeiras teve a melhor campanha da fase de grupos em 2020, 2022 e 2023. A equipe também foi bicampeã no período, levantando a taça duas vezes seguidas em 2020 e 2021.

A última derrota do Verdão na fase de grupos da Copa Libertadores aconteceu no dia 5 de abril de 2023, quando foi superado pelo Bolívar, fora de casa, por 3 a 1, pela primeira rodada da edição daquele ano. Inclusive, a equipe boliviana é o próximo adversário do Palmeiras na competição. A partida acontece no dia 24 de abril, quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Hernando Siles.

Desde então, são 13 jogos de invencibilidade na fase de grupos da Copa Libertadores, com 11 vitórias e dois empates.

Nesta quarta-feira, Richard Ríos marcou o único gol da partida e garantiu a segunda vitória do Palmeiras na competição. O Verdão é o líder do grupo B, com seis pontos.

O Palmeiras volta a campo neste sábado, às 18h30, quando encara o Corinthians, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Barueri. As duas equipes têm quatro pontos conquistados. O Alviverde ocupa a 7ª posição, enquanto o Timão é o líder da competição.