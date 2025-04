Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, quer Copa do Mundo com 64 seleções em 2030

Durante o 80º Congresso Ordinário da Conmebol, em Luque-PAR, Alejandro Domínguez, presidente da confederação, sugeriu disputar a Copa do Mundo de 2030 com 64 seleções, em comemoração aos 100 anos da competição.

"Estamos convencidos de que a celebração do centenário será algo único, porque só uma vez se completam 100 anos. E por isso estamos propondo, por única vez, realizar este aniversário com 64 equipes, em três continentes simultaneamente", disse Alejandro Domínguez.

"Estamos convencidos que la celebración del centenario será algo único, porque solo una vez se cumplen 100 años. Y por eso estamos proponiendo POR ÚNICA VEZ, llevar a cabo este aniversario con 64 equipos, en tres continentes simultáneos. Para que todos los países tengan la... ? CONMEBOL.com (@CONMEBOL) April 10, 2025

Em 2030, a Copa do Mundo vai ser disputada em dois continentes, pela primeira vez na história, e em três sedes: Espanha, Portugal e Marrocos. Além disso, em razão do aniversário de 100 anos da competição, os três primeiros jogos do Mundial vão ser disputados na Argentina, Uruguai e Paraguai.

"Para que todos os países tenham a oportunidade de viver uma experiência mundial, e para que ninguém neste planeta fique de fora desta festa que, embora seja jogada em todos os lugares, é nossa festa", completou o presidente da Conmebol.

Ano que vem, a Copa do Mundo vai ter sede tripla pela primeira vez, sendo disputada nos EUA, México e Canadá. Além disso, vai ser a edição com maior número de participantes, com 48 seleções se classificando para o Mundial.